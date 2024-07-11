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15:35, 11 июля 2024Мир

Турция отказалась становиться стороной украинского конфликта

Эрдоган: Турция не станет стороной украинского конфликта
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Анкара не станет занимать какую-либо сторону в украинском конфликте. Об этом заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в интервью изданию Newsweek.

«Мы не будем стороной этой войны», — заявил турецкий лидер.

Таким образом Эрдоган прокомментировал дискуссии внутри НАТО о вероятности отправки военных альянса на Украину. По данным издания, он также скептически отнесся к «стратегии союзников» по Североатлантическому альянсу, которая включает долгосрочную военную поддержку Украины.

В ходе этого же интервью турецкий лидер заявил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и Россией вызывает беспокойство. Эрдоган призвал отказываться от любых шагов, которые могут привести к такому исходу.

Президент Турции также отметил, что отношение некоторых западных стран к России только «подлило масла в огонь» украинского конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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