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13:22, 11 июля 2024Бывший СССР

Украина попросила ПВО у Южной Кореи

Посол Украины в Сеуле Пономаренко попросил Южную Корею предоставить Киеву ПВО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко попросил руководство Южной Кореи предоставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью изданию Nikkei Asia.

По его словам, если власти Южной Кореи не готовы предоставлять Украине наступательное вооружение, то Киев был бы благодарен за ПВО. Кроме того, Киев, отмечает посол, ведет переговоры с Сеулом о поставках вооружения, в котором украинская армия остро нуждается.

Пономаренко не раскрыл подробностей переговорного процесса, так как это может повлиять на его результат. При этом он отметил, что Российская армия значительно превосходит украинскую в численности, поэтому Украина хотела бы достичь превосходства в области вооружений.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украине нужны артиллерийские снаряды, которых у Южной Кореи миллионы, поэтому предпринимаются попытки убедить Сеул сменить свою позицию в вопросе предоставления оружия Киеву.

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      Алевтина Запольская
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