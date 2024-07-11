Умер бывший хоккеист сборной России и тренер «Сибири» Тарасенко

Бывший игрок сборной России и тренер «Сибири» Тарасенко умер в возрасте 55 лет

Бывший хоккеист сборной России и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

«Хоккейный клуб "Сибирь" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — говорится в заявлении. Причины смерти не сообщаются.

Помимо «Сибири» Тарасенко играл за новосибирский СКА, ярославское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Казахмыс». В составе национальной сборной он выступал на Олимпийских играх 1994 года и чемпионате мира 1995 года.

В тренерском штабе «Сибири» специалист работал с 2008 года. Тарасенко — отец двукратного обладателя Кубка Стэнли (в составе «Сент-Луис Блюс» и «Флориды Пантерс») и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс» Владимира Тарасенко.