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15:40, 11 июля 2024Мир

В Германии заявили о планах снять Орбана с председательства в ЕС

Политолог Рар заявил, что запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Брюссель запустил процесс лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью изданию «Взгляд» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

«Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», — заявил эксперт.

По словам Рара, для лишения Орбана полномочий председателя необходимо единогласное решение всех членов Совета ЕС. «Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», — отметил он.

Ранее юридическая служба ЕС сообщила, что контакты Орбана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Москву являются нарушением договоров европейского блока.

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      Виктория Кондратьева
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