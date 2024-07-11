В Германии заявили о планах снять Орбана с председательства в ЕС

Брюссель запустил процесс лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью изданию «Взгляд» рассказал немецкий политолог Александр Рар.
«Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», — заявил эксперт.
По словам Рара, для лишения Орбана полномочий председателя необходимо единогласное решение всех членов Совета ЕС. «Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», — отметил он.
Ранее юридическая служба ЕС сообщила, что контакты Орбана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Москву являются нарушением договоров европейского блока.