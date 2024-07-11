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15:21, 11 июля 2024Экономика

В Индии сообщили об огромной экономии на закупках российской нефти

Indian Express: Индия сэкономила не менее $10,5 млрд на закупках нефти из России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Индийские нефтеперерабатывающие компании сэкономили на закупках российского сырья как минимум 10,5 миллиарда долларов с апреля 2022-го по май 2024 года. Об огромной выгоде азиатской страны сообщает местная газета Indian Express со ссылкой на официальные торговые данные республики.

Значительная экономия денежных средств при закупках российской нефти была во многом обусловлена желанием Москвы диверсифицировать поставки с Запада на Восток на фоне масштабных санкций, которые ввели страны «Большой семерки» (G7) и Австралия. С учетом этого Россия была вынуждена продавать сырье азиатским покупателям со значительными скидками, чтобы нарастить свое присутствие на местных энергетических рынках.

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За последние несколько лет Россия резко нарастила поставки сырья в Китай, а также стала одним из главных торговых партнеров Индии. Западные страны, в свою очередь, напротив, свели к минимуму закупки российского сырья. Этой ситуацией воспользовались в том числе индийские нефтеперерабатывающие компании, которые стали активно приобретать «льготные баррели» из России. «РФ, которая раньше была незначительным игроком на индийском рынке нефти, теперь является крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели», — заключается в материале.

Впрочем, за последнее время дисконты на поставки российского флагманского сорта нефти Urals начали сокращаться. Так, по данным аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), в июне скидки на экспорт отечественной марки сырья к сорту Dubai сократились до 4,07 доллара за баррель, упав на 1,7 доллара. Однако этот фактор, как отметили эксперты, не помог российским сырьевым экспортерам нарастить собственные доходы. По итогам июня их совокупная выручка от продаж нефти и нефтепродуктов снизилась на 190 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда.

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