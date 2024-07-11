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08:22, 11 июля 2024Мир

В Конгрессе США рассказали о беспокойстве лидеров НАТО состоянием Байдена

Спикер Джонсон: лидеры стран НАТО обеспокоены состоянием Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидеры стран НАТО в частном порядке заявляют о своей обеспокоенности состоянием американского президента Джо Байдена. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, его слова приводит The Hill.

«Все эти лидеры НАТО находятся здесь, на Капитолийском холме, как вы знаете. Это иностранные лидеры — премьер-министры, главы государств — они говорят нам в частном порядке, что они глубоко обеспокоены», — отметил Джонсон.

По его словам, демократы находятся в полном замешательстве и не знают, что делать после неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. «У них нет плана Б, но они знают, что у них серьезная проблема», — подчеркнул он.

Ранее Джонсон призвал членов администрации американского президента отправить Байдена в отставку. По словам чиновника, для этого нужно применить 25-ю поправку к Конституции. Она регулирует случаи, когда глава государства недееспособен.

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      Лина Пивоварова
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