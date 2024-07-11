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12:57, 11 июля 2024Интернет и СМИ

В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

«Дзен»: часть разделов «Дзена» может не открываться у некоторых пользователей

Фото: Christin Hume / Unsplash

Некоторые отделы платформы «Дзен» могут не работать у ряда пользователей. О возникшей проблеме компания сообщила РИА Новости.

В пресс-службе компании сообщили, что некоторые разделы dzen.ru могут не открываться у части читателей. Отмечалось, что сервис ведет восстановительные работы.

Сообщалось, что с главной страницы «Дзена» пропал топ новостей. Об этом стало известно утром 11 июля. Новости не отображались ни в мобильной, ни в веб-версии сервиса.

Позднее стало известно, что сервис восстановил работу. В частности, на главную страницу вернулись разделы с новостями.

8 июля стало известно, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Сервис работал с перебоями в ряде регионов России, таких, как Москва, Дагестан, Ростовская и Волгоградская области и прочих.

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