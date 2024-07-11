В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

«Ростех» испытал бронеплиту для защиты инфраструктуры от атак дронов

Госкорпорация «Ростех» впервые испытала новейшую бронеплиту российского производства. Изделие способно защитить объекты критической инфраструктуры от атак дронов, сообщила госкорпорация в Telegram.

В ходе тестов изделие выдержало попадания пуль бронебойных патронов 7Н21 калибра 9 на 19 миллиметров и осколков противопехотной гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии около полуметра.

Разработанная специалистами НИИ стали бронепанель выполнена из комбинации различных материалов, которые гарантируют защиту от пуль класса Бр3, а класс защиты от осколков — С2. Изделие способно защитить от пуль практически любого пистолета и поражающих элементов ручных гранат. Квадратный метр плиты весит менее 30 килограммов.

«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и так далее), в том числе от атак FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В апреле специалисты Научно-исследовательского института «Вектор» сообщили, что защита от беспилотников на гражданских объектах станет нормой в России.