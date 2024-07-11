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12:53, 11 июля 2024Наука и техника

В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

«Ростех» испытал бронеплиту для защиты инфраструктуры от атак дронов

Кадр: Telegram-канал Ростех

Госкорпорация «Ростех» впервые испытала новейшую бронеплиту российского производства. Изделие способно защитить объекты критической инфраструктуры от атак дронов, сообщила госкорпорация в Telegram.

В ходе тестов изделие выдержало попадания пуль бронебойных патронов 7Н21 калибра 9 на 19 миллиметров и осколков противопехотной гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии около полуметра.

Разработанная специалистами НИИ стали бронепанель выполнена из комбинации различных материалов, которые гарантируют защиту от пуль класса Бр3, а класс защиты от осколков — С2. Изделие способно защитить от пуль практически любого пистолета и поражающих элементов ручных гранат. Квадратный метр плиты весит менее 30 килограммов.

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«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и так далее), в том числе от атак FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В апреле специалисты Научно-исследовательского института «Вектор» сообщили, что защита от беспилотников на гражданских объектах станет нормой в России.

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      Даниил Иринин
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