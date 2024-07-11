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11:11, 11 июля 2024Россия

В России первоклассник получил множественные ожоги из-за упавшего кроссовка

В Смоленской области мальчик упал на провода и получил множественные ожоги

В Смоленской области семилетний ребенок получил множественные ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

К тяжелым последствиям для здоровья первоклассника привело то, что он упал на находящиеся под напряжением провода. Проходя с приятелями по мосту над железнодорожными путями, один из детей уронил кроссовок на один из вагонов. Мальчик хотел достать обувь, однако сорвался вниз.

У ребенка диагностирован ожог головы и тела, ожог 70 процентов дыхательных путей, шок третьей степени и закрытая черепно-мозговая травма. Для прохождения лечения мальчика перевезли в Москву.

Ранее в Нижнем Новгороде 9-летний мальчик поджег себя от газовой плиты, опрокинув на себя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, стоявшую возле работающей плиты. На помощь сыну пришел находившийся на кухне отец — обоих пострадавших доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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