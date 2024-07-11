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16:11, 11 июля 2024Россия

В российском городе под теплотрассой нашли пролежавший с 90-х человеческий скелет

В Хабаровске под теплотрассой нашли человеческий скелет, пролежавший там с 90-х

В Хабаровске под теплотрассой на Тихоокеанской улице нашли человеческий скелет, пролежавший там около 30 лет — предположительно, с 1990-х годов, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Предполагается, что человек попал в бетонный тоннель в российском городе, когда он был вскрыт, поскольку самостоятельно туда забраться не получилось бы. При этом последний раз его вскрывали именно в 1990-е годы.

Как сообщает канал со ссылкой на экспертов-криминалистов, со временем из-за тепла тело превратилось в мумию, а затем водой вымыло остатки плоти. Назначено проведение ДНК-экспертизы, которая должна установить личность человека.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли останки пропавшего без вести более 20 лет назад легкоатлета Вячеслава Бордукова. По данным следствия, преступление совершили четверо мужчин, которые хотели похитить у спортсмена автомобиль Audi A6.

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      Елена Торубарова
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