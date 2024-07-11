В российском регионе ликвидировали деревню

В Челябинской области исчезла деревня Варваринка

В Челябинской области ликвидировали деревню Варваринку Октябрьского района. О ее исчезновении со ссылкой на постановление губернатора российского региона сообщает Ura.ru.

«Согласовать исключение деревни Варваринка Каракульского сельского поселения Октябрьского муниципального района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, включенных в их состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Убрать Варваринку с карты Челябинской области предложили депутаты районного собрания, поскольку в деревне не осталось жителей. При этом в 2002 году население составляло 26 человек.

В мае депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переселять нуждающихся россиян в заброшенные деревни, чтобы «оживить» такие населенные пункты.