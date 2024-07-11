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11:04, 11 июля 2024Россия

В российской буровой скважине произошел выброс газа

Пять человек госпитализировали после выброса газа на буровой скважине в Коми

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Пять человек госпитализировали после выброса газа на буровой скважине в Интинском районе в Республике Коми. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, накануне российские работники находились в буровой скважине № 18. Внезапно сотрудники почувствовали себя плохо, им потребовалась помощь медиков и спасателей. Последние эвакуировали работников, пятеро из них попали в больницу с симптомами отравления.

Аварию на производстве удалось устранить. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что 19-летний работник Пикалевского глиноземного завода в Ленинградской области упал в дробильную установку и не выжил.

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      Анна Щербакова
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