В российской буровой скважине произошел выброс газа

Пять человек госпитализировали после выброса газа на буровой скважине в Коми

Пять человек госпитализировали после выброса газа на буровой скважине в Интинском районе в Республике Коми. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, накануне российские работники находились в буровой скважине № 18. Внезапно сотрудники почувствовали себя плохо, им потребовалась помощь медиков и спасателей. Последние эвакуировали работников, пятеро из них попали в больницу с симптомами отравления.

Аварию на производстве удалось устранить. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что 19-летний работник Пикалевского глиноземного завода в Ленинградской области упал в дробильную установку и не выжил.