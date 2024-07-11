Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:44, 11 июля 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли страх союзников по НАТО

Аналитик Бреммер: лидеры стран НАТО не верят в победу Байдена на выборах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) обеспокоены состоянием действующего американского лидера Джо Байдена и сомневаются в его победе на президентских выборах. Страх стран-членов военного блока раскрыл президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью YouTube-каналу MSNBC.

«Я слышал, что у него точно не получится эффективно вести предвыборную кампанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года», — сказал аналитик.

По его словам, участники саммита сообщили, что Байден может по несколько раз рассказать одну и ту же историю или не узнать хорошего знакомого. Из-за этого они сомневаются, что президент США сможет переизбраться на еще один срок.

10 июля Дональд Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародована декларация по итогам саммита НАТО. Что в ней говорится о будущем Украины и отношениях с Россией

      Парень попросил сестру сделать стерилизацию и нашел поддержку в сети

      Порномодель начала строгий отбор потенциальных бойфрендов

      Владельцев небольших аккаунтов захотели обязать сообщать в РКН

      Зеленского обеспокоила ситуация вокруг здоровья Байдена

      Лидеры Японии и Южной Кореи договорились углублять сотрудничество с НАТО

      В США раскрыли страх союзников по НАТО

      Британские таблоиды удалили новости о возможном романе принца Уильяма

      Американский сенатор призвал Байдена выйти из президентской гонки

      В НАТО призвали Китай прекратить поддерживать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше