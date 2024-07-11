В США раскрыли страх союзников по НАТО

Аналитик Бреммер: лидеры стран НАТО не верят в победу Байдена на выборах

Союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) обеспокоены состоянием действующего американского лидера Джо Байдена и сомневаются в его победе на президентских выборах. Страх стран-членов военного блока раскрыл президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью YouTube-каналу MSNBC.

«Я слышал, что у него точно не получится эффективно вести предвыборную кампанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года», — сказал аналитик.

По его словам, участники саммита сообщили, что Байден может по несколько раз рассказать одну и ту же историю или не узнать хорошего знакомого. Из-за этого они сомневаются, что президент США сможет переизбраться на еще один срок.

10 июля Дональд Трамп вызвал Байдена на новые дебаты. Он отметил, что они станут шансом для главы государства реабилитироваться после неудачного выступления на предыдущих. «Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — предложил политик.