В США рассказали о неудаче Abrams на Украине

Business Insider: Abrams на Украине не смогли участвовать в предназначенных боях

Танки Abrams, которые имеют устрашающую репутацию, не смогли участвовать в предназначенных для них боях, сообщает Business Insider.

На Украине невозможны массированные атаки с помощью такой бронетехники, а танковые бои редки. Abrams на поле боя угрожают беспилотники, противотанковое оружие и мины.

Кроме того, поставленная техника является важной для уничтожения целью, потому что сами танки присутствуют на Украине в ограниченном количестве.

Ранее издание Military Watch Magazine выразило мнение, что уничтожение поставленных Киеву американских танков M1A1 Abrams в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире. Отмечается, что Вооруженные силы России поражают танки Abrams ударами артиллерии, дронов и противотанкового оружия. «Эти потери вызвали некоторую обеспокоенность у других эксплуатантов Abrams по всему миру и последовали за столь же неутешительными действиями танков [Abrams] иракской армии в борьбе с противотанковыми средствами в 2010-х годах», — говорилось в публикации.