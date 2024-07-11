Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:59, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Владельцев небольших аккаунтов захотели обязать сообщать в РКН

Владельцев аккаунтов с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщать в РКН

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе. Это условие распространяется на личные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется. Однако теперь это требование могут конкретизировать.

Ранее стало известно, что в результате одного крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародована декларация по итогам саммита НАТО. Что в ней говорится о будущем Украины и отношениях с Россией

      Парень попросил сестру сделать стерилизацию и нашел поддержку в сети

      Порномодель начала строгий отбор потенциальных бойфрендов

      Владельцев небольших аккаунтов захотели обязать сообщать в РКН

      Зеленского обеспокоила ситуация вокруг здоровья Байдена

      Лидеры Японии и Южной Кореи договорились углублять сотрудничество с НАТО

      В США раскрыли страх союзников по НАТО

      Британские таблоиды удалили новости о возможном романе принца Уильяма

      Американский сенатор призвал Байдена выйти из президентской гонки

      В НАТО призвали Китай прекратить поддерживать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше