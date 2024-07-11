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21:43, 11 июля 2024Бывший СССР

Залужный сообщил о вступлении в новую должность

Залужный вступил в должность посла Украины в Великобритании
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступил в должность посла страны в Великобритании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Залужный вручил копии верительных грамот вице-маршалу Дипломатического корпуса, аккредитованному в Королевском дворце, руководителю структурного протокола Виктории Басби.

Новый дипломат заявил, что главным приоритетом деятельности посольства является «победа Украины в войне».

Ранее издание «Главком» сообщило, что Залужный уехал в Лондон в начале июля. После отправления экс-главкома в отставку в феврале и последующего назначения послом он ни разу не был в Великобритании. Причиной отложенного почти на полгода отъезда стало обучение бывшего главнокомандующего ВСУ в Дипломатической академии, рассказывали источники издания.

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      Сергей Грехов
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