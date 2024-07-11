Замглавы МИД России высказался о проведении встречи Лаврова и Блинкена

Рябков: встреча Лаврова и Блинкена не имеет актуальности

Вашингтон не запрашивал у Москвы проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках мероприятий в Совете Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что это имеет какую-то актуальность, потому что у нас нет вопросов, которые мы могли бы перед ним поставить», — заверил он.

По словам дипломата, все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся до сторон по имеющимся каналам. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва понимает текущий подход американской стороны к двусторонним отношениям, в котором не предвидится изменений.

Ранее Рябков предупредил, что Россия ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Он подчеркнул, что Москва выработает военный ответ на эту новую угрозу.