Женщин предупредили о явных признаках проблем с интимным здоровьем

Терапевты Филиппа Кей и Элли Кэннон призвали женщин не игнорировать зуд и белые пятна в области гениталий, болезненные месячные и дискомфорт внизу живота. Явные признаки проблем с женским интимным здоровьем они перечислили в беседе с Daily Mail.

Кей назвала женскую мочеполовую систему удивительной по своей сложности: она производит яйцеклетки, вынашивает плод, доставляет женщинам сексуальное удовольствие и выводит отходы в виде мочи. Однако, по ее словам, поскольку большинство органов находятся внутри и расположены близко друг к другу, бывает трудно вовремя распознать нарушения и определить их источник. «Женщины часто мирятся с этими проблемами. Они терпят болезненный секс, недержание мочи или повторяющиеся инфекции, потому что считают их нормальной частью старения. Но это не так», — говорит Кей.

Врач призвала незамедлительно обращаться к врачам, если появляется сильная боль при менструации, обильные выделения или зуд. Она предупредила, что некоторые симптомы могут быть признаками опасных заболеваний, лечение которых надо начинать как можно быстрее. К примеру, белые пятна на гениталиях, по словам Кей, могут указывать на рак, но самая частая их причина — это склерозирующий лишай, который развивается при ухудшении иммунитета.

Также, по мнению Кей, стоит посетить гинеколога, при появлении жгучей боли в половых органах, дискомфорте внизу живота и частых позывах к мочеиспусканию. Врач уточнила, что это классические симптомы инфекций мочевыводящих путей, которые довольно легко лечатся. Однако терапевт предупредила, что частые рецидивы могут указывать на диабет второго типа, а в редких случаях — на рак яичников.

Кэннон добавила, что ни в коем случае нельзя игнорировать появление необычного запаха или цвета вагинальных выделений. Она уточнила, что зачастую подобное происходит при инфекциях, в том числе передающихся половым путем. Также, по словам врача, необходимо провериться, если женщина чувствует боль внизу живота или ощущение инородного предмета внутри. По словам Кэннон, такие симптомы часто появляются при опущении органов малого таза.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила об опасности женских гигиенических тампонов. По ее словам, недавнее исследование обнаружило в них следы свинца, мышьяка и других токсичных металлов.