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00:33, 11 июля 2024Из жизни

Женщину спасли от ритуального жертвоприношения

В США женщину попытались принести в жертву божеству смерти Санта Муэрте

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

В США сотрудники полиции предотвратили ритуальное человеческое жертвоприношение и спасли женщину. Об этом пишет USA Today.

Член одного из мексиканских наркокартелей Хавьер Санчез Мендоза много лет занимался торговлей людьми, которых помогал незаконно ввозить в США из Мексики. В 2019 году среди людей, проходивших через его руки, оказалась женщина, которая ему приглянулась. Мендоза сделал ее личной рабыней, но ей удалось позвонить в службу спасения, а затем сбежать.

Преступник провел за решеткой два месяца. За это время женщина переехала в город Брунсвик и устроилась работать в детский сад. Однако Мендоза выследил ее и похитил прямо с площадки, где играли дети. Он привез женщину на кладбище и попытался перерезать ей горло, но она выбила нож у него из рук. Тогда Мендоза увез женщину в город Джесап, где находился его трейлер. Там он намеревался принести ее в жертву Санта Муэрте — божеству смерти, которого наркоторговцы считают своим святым покровителем.

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Мендоза разложил на полу брезент, зажег свечи, сделал порез на щеке женщины и окропил кровью статуэтку Санта Муэрте, стоявшую на столе с алкоголем и виноградом. Он также поместил рядом лист бумаги с именем и датой ее рождения и ее перевернутую фотографию с вымаранным лицом.

Все это время правоохранители, получившие сообщение о похищении, отслеживали местонахождение женщины по ее телефону. Двое полицейских, Ронни Купер и Джереми Стагнер, последовали в Джесап и следили за трейлером Мендозы из укрытия. Они вызвали на место отряд специального реагирования, но в итоге решили не дожидаться его прибытия, поскольку боялись за жизнь похищенной. Когда Мендоза вышел из трейлера, чтобы сделать телефонный звонок, Купер и Стагнер набросились на него сзади и скрутили.

Впоследствии Мендозу приговорили к 30 годам лишений свободы в тюрьме строгого режима. У него нет права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе арестовали владельца фургона, оборудованного для изнасилований. Полиция смогла поймать насильника с помощью одной из его жертв, которой удалось сбежать.

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      Антонина Черташ
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