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11:24, 12 июля 2024Ценности

Алеся Кафельникова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке 25-летняя манекенщица предстала в прозрачном белом платье, оформленном высоким разрезом спереди и глубоким декольте до пупка. При этом видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова показала глубокий шрам на запястье. Тогда модель поделилась снимком, на котором она позировала в черном костюме, состоявшем из укороченного топа с коротким рукавом и длинной юбки с вырезом на бедре.

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      Карина Черных
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