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14:09, 12 июля 2024Экономика

Сотни крокодилов захватили улицы Мексики

Associated Press: более 200 крокодилов выбрались на улицы Мексики после ливней

Фото: Chris Thomas / Unsplash

Сотни крокодилов выбрались прямо на улицы мексиканских городов. О причинах нашествия опасных рептилий пишет Associated Press.

С конца июня, по подсчетам местных властей, в городах на севере штата Тамаулипас схвачено не менее 200 крупных крокодилов. Их вернули в водоемы за пределами населенных пунктов.

К такой активности животных привели проливные дожди, охватившие Мексику вместе с ураганом «Берилл» и предшествовавшим ему штормом «Альберто». Ввиду непогоды из берегов вышло немало рек и водохранилищ. К началу этой недели ураган достиг южной части страны. «Недавние дожди повысили уровень воды в лагунах, что привело к росту случаев обнаружения крокодилов», — заявила глава департамента окружающей среды штата Тамаулипас Карина Лизет Салдивар. Это не последние сообщения о встрече хищников в городской черте, уверены в ведомстве: уровень воды в дренажных каналах только начал снижаться.

Ранее стало известно о новой угрозе для жизни уникальных кубинских крокодилов. На крокодиловую ферму напали изголодавшиеся уличные кошки.

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      Виктория Клабукова
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