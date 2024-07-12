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19:44, 12 июля 2024Из жизни

Девушка солгала на работе о болезни ради полета на Бали и встретила начальника в аэропорту

Девушка взяла больничный ради полета на Бали и встретила начальника в аэропорту

Кадр: TikTok

Девушка из Индонезии столкнулась с начальником в аэропорту, после того как взяла больничный. Об этом пишет South China Morning Post.

23-летняя Грейс рассказала о неприятной ситуации в своем аккаунте на платформе TikTok. Девушка сообщила, что работает в США, но хотела, не уходя в отпуск, навестить родных на Бали. Этот план казался ей выполнимым, потому что Грейс работает удаленно. Она сообщила начальнику, что взяла больничный на 21 июня, потому что ей нужно посетить врача. Она также рассказала ему, что после этого в какой-то момент улетит на Бали и будет работать из другого часового пояса.

Однако в день получения больничного она отправилась в аэропорт и перед полетом вдруг услышала, что кто-то зовет ее по имени. Это был ее начальник. Хотя она солгала ему о болезни, они вместе посмеялись над ситуацией и удивились, что встретили друг друга и летят одним рейсом. Неизвестно, накажут ли девушку за проступок и может ли она лишиться работы.

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По словам самой Грейс, произошедшее стало для нее «худшим кошмаром». Однако ролик о неловкой ситуации получился вирусным и набрал более 900 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. При этом все эти годы она получала зарплату.

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      Антонина Черташ
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