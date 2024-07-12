Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны после саммита НАТО

Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков начала третьей мировой войны после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его заявление приводит РИА Новости.

Глава государства также призвал избегать ошибок, которые прежде приводили к войне. Он подчеркнул, что все государства должны прилагать усилия для установления мира. «Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не станет занимать какую-либо сторону в конфликте на Украине. Он также высказался о перспективе прямого противостояния между НАТО и Россией, отметив, что она вызывает беспокойство.