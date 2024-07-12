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21:31, 12 июля 2024Мир

Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны после саммита НАТО

Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит рисков начала третьей мировой войны после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его заявление приводит РИА Новости.

Глава государства также призвал избегать ошибок, которые прежде приводили к войне. Он подчеркнул, что все государства должны прилагать усилия для установления мира. «Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не станет занимать какую-либо сторону в конфликте на Украине. Он также высказался о перспективе прямого противостояния между НАТО и Россией, отметив, что она вызывает беспокойство.

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      Марина Совина
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