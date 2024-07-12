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06:00, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка встретила изменившего ей возлюбленного спустя много лет и была шокирована

  Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

Девушка рассказала на Reddit, как увидела жениха своей сестры и узнала в нем своего бывшего возлюбленного, с которым они расстались из-за его измен. Героиня истории призналась, что произошедшее очень удивило ее.

По словам автора поста, ее сестра недавно обручилась с парнем, с которым встречалась около года. «Она была просто в восторге от него. Сестра не могла дождаться, когда представит его семье. В целях приватности назовем его Джоном», — добавила девушка.

На выходных ее сестра пригласила Джона на семейный ужин. «Я была попросту шокирована, ведь он оказался моим бывшим парнем, который мне изменял», — заявила рассказчица. Она отметила, что несколько лет назад встречалась с Джоном, а затем выяснила, что он изменял ей с многочисленными женщинами, и рассталась с ним. Та ситуация всерьез травмировала ее, добавила автор публикации.

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Во время ужина Джон он умолял ее не рассказывать сестре об их прошлом, уверяя, что изменился в лучшую сторону. Тем не менее рассказчица раскрыла правду о нем сестре. Девушка сильно расстроилась, однако решила все-таки не разрывать отношений с женихом.

«А вот где кроется моя нынешняя проблема: сестра и Джон спросили, не могли бы они пожить у меня некоторое время, пока в их квартире идет ремонт. Я тут же отказала, объяснив, что не могу жить под одной крышей с человеком, который причинил мне столько боли», — добавила девушка. По ее словам, после этого сестра обвинила ее в эгоистичном поведении и создании скандала на пустом месте. Пользовательница Reddit спросила комментаторов, что они думают о ситуации.

«Я бы тоже не согласилась на это», «Черта с два они бы стали ночевать у меня. Они могут пожить в отеле», «Это твой дом, и ты имеешь право отказывать в проживании всем, кому пожелаешь», — поддержали ее пользователи портала.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что услышал от жены обидную фразу и стал задумываться о разводе после восьми лет брака. Многие комментаторы посоветовали ему не торопиться расторгать брак.

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      Олег Давыдов
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