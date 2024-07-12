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14:55, 12 июля 2024Из жизни

Фурри собрали восемь миллионов рублей для помощи пожилым собакам

Фурри-конвент в США собрал рекордные восемь миллионов рублей для пожилых собак

Фото: Simone Dalmeri / Unsplash

На мероприятии для фурри, ежегодно проводящемся в Питтсбурге, США, собрали рекордные 100 тысяч долларов (примерно восемь миллионов рублей) для помощи постаревшим собакам. Об этом сообщает WTAE-TV.

На съезд Anthrocon в Питтсбург каждое лето собираются любители антропоморфных животных. На официальном сайте конвента указано, что организаторы ждут всех: художников, аниматоров, писателей, костюмеров и простых поклонников движения. Собранные на встрече деньги сообщество по традиции отдает на благотворительность.

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В 2024 году фурри с Anthrocon собирали деньги для некоммерческой организации Gray Paws Sanctuary, которая помогает пожилым собакам. Как рассказывает соучредитель организации Дарла Пул, они стараются покрыть расходы на лечение питомца, чтобы от него не отказывались хозяева, либо забирают старую собаку в приют. По ее словам, организация была приятно шокирована пожертвованиями, которые делали фурри. Пул заявила, что теперь они смогут помочь большему количеству собак, купив для них специальный диетический корм.

Ранее сообщалось, что житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен на создание реалистичного костюма животного, нашел друга другой породы. Вместе они записали видео, в котором подают друг другу лапы, играют и перетягивают кусок веревки.

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      Юлия Юткина
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