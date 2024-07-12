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17:25, 12 июля 2024Ценности

Галич ответила хейтерам на критику своей внешности фразой «как собаки»

34-летняя российская блогерша Ида Галич назвала хейтеров злыми

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич ответила хейтерам на критику своей внешности в сети фразой «как собаки». Соответствующий пост появился в ее Telegram.

34-летняя знаменитость вспомнила недавнюю творческую съемку, на которой она предстала со светлыми вьющимися волосами. По словам инфлюэнсерши, комментарии под фото, которые распространили Telegram-каналы, ее напугали.

Галич назвала пользователей сети злыми. «Хочется написать каждой дурынде: ну что вы, как злые собаки! Только дебилы продолжают проходиться по внешности. Большинство меняются», — заключила знаменитость.

Она подчеркнула, что понимает девушек, которые решают изменить внешность, когда становятся популярными.

«Я не считаю себя прям страшной, но иллюзий о своей красоте не имею. Ну камон, это же внешность. Я ее не выбирала. Мне досталось то, что досталось. И я не хочу ничего в себе менять. Нас таких осталось очень мало в нашем бизнесе», — высказалась блогерша.

Ранее в июле Иду Галич в новом образе оценили в сети фразой «наша Шакира». 34-летняя знаменитость снялась в коричневом наряде с пайетками, который включал кроп-топ и макси-юбку с завышенной талией и черным кожаным ремнем.

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      Екатерина Ештокина
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