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21:06, 12 июля 2024Забота о себе

Гинеколог назвала убивающее женское либидо количество алкоголя

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Проблемы в отношениях, хронический стресс и различные заболевания негативно влияют на либидо у женщин, считает гинеколог Татьяна Илюхина. Кроме того, убить интерес к сексу может злоупотребление алкоголем. В своем Telegram-канале она назвала и другие причины потери либидо.

Врач рассказала, что многие женщины, столкнувшиеся с этой проблемой, считают, что причина в гормонах. Однако, по словам Илюхиной, намного чаще сексуальное влечение пропадает из-за психологических факторов. Гинеколог пояснила, что желание может исчезнуть из-за споров с партнером, недоверия, отсутствия разнообразия в постели. Также негативно на либидо влияют хронический стресс и депрессия.

По словам врача, негативно на либидо могут действовать и некоторые лекарства: бета-блокаторы, противоэпилептические препараты и антидепрессанты. Иногда такой побочный эффект бывает у противозачаточных препаратов, отметила врач. Помимо этого, мощным разрушителем сексуального желания является алкоголь. Илюхина уточнила, что 1,5 бутылки вина в неделю буквально убивают тягу к сексу.

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Илюхина также отметила, что сексуальный интерес падает при хронических заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет, гипотиреоз и другие нарушения, сопровождающиеся повышенным уровнем пролактина. Еще одна причина — это боль, возникающая при половом контакте. Она может появляться из-за врожденных аномалий, хронического воспаления половых путей или эндометриоза.

Наконец, гинеколог указала, что снижение интереса к половой жизни может быть физиологической нормой. Например, при менопаузе, когда у женщины меняется гормональный фон, а также во время беременности и кормления грудью.

Ранее терапевты Филиппа Кей и Элли Кэннон назвали явные признаки проблем с женским интимным здоровьем. Они призвали не игнорировать зуд, боль в половых органах, а также появление необычных пятен.

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      Екатерина Улитина
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