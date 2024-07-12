Мастер спорта дал универсальные советы для летней тренировки

Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев дал универсальные советы для проведения летней тренировки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, нет большой разницы, когда заниматься, утром или вечером. «Утренняя тренировка даст заряд энергии на весь день, а вечерняя поможет сбросить напряжение и накопившуюся усталость», — заявил Зуев.

Спортсмен также рекомендовал начинать тренировку с простых упражнений. «Постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд», — заявил Зуев.

Тем, кто тренируется давно, сноубордист рекомендовал увеличить время выполнения упражнений. «В основную часть следует включить кардионагрузку и высокоинтенсивные упражнения, например берпи или прыжки на скакалке», — отметил Зуев.

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