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17:01, 12 июля 2024Мир

МИД России осудил удары Израиля по Сирии

МИД России: удары Израиля по Сирии увеличивают вероятность разрастания конфликта

Фото: Nir Elias / Reuters

Удары Израиля по территории Сирии увеличивают вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, который доступен на YouTube.

«Мы категорически осуждаем подобные безответственные действия, они увеличивают вероятность разрастания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Москва настоятельно призывает израильские власти отказаться от силовых акций в отношении Сирии, добавила Захарова.

Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот, оспариваемых обоими государствами. Израильская сторона возложила ответственность на Сирию, обвинив страну в попытках нарушения суверенитета государства.

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      Виктория Кондратьева
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