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10:00, 12 июля 2024Россия

Москвичка нашла 23-летнего бойфренда с разорванным легким

Shot: в Москве у 23-летнего мужчины разорвалось легкое из-за гелиевого баллона

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве у 23-летнего мужчины разорвалось легкое из-за гелиевого баллона, его нашла на полу пришедшая с работы возлюбленная. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, все произошло в столичном районе Медведково. 23-летняя девушка, зайдя в квартиру, заметила бойфренда, лежащим на полу.

Горожанка вызвала экстренные службы, но медикам спасти молодого человека не удалось. Как утверждает девушка, парень приобрел гелиевый баллон, чтобы надуть шарики и украсить ими квартиру.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что 28-летний мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста на западе Москвы при невесте и не вынырнул.

До этого в Екатеринбурге 18-летнего юношу, который пытался переплыть Городской пруд, сбил катер.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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