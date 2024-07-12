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02:00, 12 июля 2024Из жизни

Мужчина пожаловался на слишком большой размер пениса

Фото: True Touch Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Мужчина с большим пенисом столкнулся с трудностями из-за его размеров. Он пожаловался на это на форуме Reddit.

По словам пользователя с ником Hungry_University_58, длина его полового члена в эрегированном состоянии составляет 17,8 сантиметра, а в диаметре он «чуть уже, чем стандартная банка газировки».

Мужчина рассказал, что у него было несколько длительных отношений. В первом случае он очень любил девушку, но каждый раз секс с проникновением причинял ей боль. Она чувствовала, что он «ее разрывает». Из-за этого секс и близость постепенно исчезли из отношений, и паре пришлось расстаться.

После этого автор поста стал встречаться с другой девушкой. Однако и она, даже будучи расслабленной и возбужденной, ощущала боль во время секса. Более того, после проникновения у нее каждый раз шла кровь.

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Мужчина подчеркнул, что его не интересует секс на одну ночь, и до сих пор размеры пениса приносили ему только дискомфорт в отношениях с постоянными партнершами. «Причина этих неудач в том, что я очень ценю секс в отношениях. Несмотря на это, я всегда становлюсь причиной неудач. Я не хочу делать операцию по уменьшению, это кажется неправильным. Я мало что могу сделать, мне просто хотелось выговориться, потому что это чертовски раздражает», — написал он.

Ранее сообщалось, что всего за два года пенисы жителей России увеличились в длине на 7,12 процента. На изменение длины половых органов в разных странах обратили внимание аналитики онлайновой аптеки NowPatient.

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      Алиса Дмитриева
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