На Западе испугались слов Путина о возможных ударах по аэродромам с F-16

Полковник Бод: Путин серьезен, говоря о возможных ударах по аэродромам с F-16

Президент России Владимир Путин серьезен, когда говорит о возможных ударах по аэродромам, где будут базироваться истребители F-16 для Украины. Об этом заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Думаю, что Россия настроена очень серьезно, а Путин не привык к блефу, он не тот человек, который будет блефовать», — сказал он.

По его словам, российский лидер не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является концепцией Запада, а не Москвы.

Ранее Путин заявил, что Россия будет уничтожать F-16 на Украине так же, как уничтожает западные танки и другую технику. Глава российского государства подчеркнул, что, если F-16 будут применяться против Вооруженных сил РФ с аэродромов третьих стран, они также станут законной целью.