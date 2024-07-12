На Западе признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

Президент Чехии Павел: Запад понимает, что Киев не вернет отошедшие РФ регионы

Запад понимает, что Украине не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их», — отметил глава государства. Несмотря на это, он пообещал, что западные страны никогда не признают суверенитет России над новым регионами.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для возвращения потерянных территорий. По его словам, все хотят, «чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность», однако необходимо учитывать реалии.