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22:03, 12 июля 2024Мир

На Западе признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

Президент Чехии Павел: Запад понимает, что Киев не вернет отошедшие РФ регионы

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Запад понимает, что Украине не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их», — отметил глава государства. Несмотря на это, он пообещал, что западные страны никогда не признают суверенитет России над новым регионами.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для возвращения потерянных территорий. По его словам, все хотят, «чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность», однако необходимо учитывать реалии.

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      Марина Совина
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