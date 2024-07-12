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22:53, 12 июля 2024Мир

На Западе рассказали о фашистской политике Зеленского на Украине

Макгрегор: Зеленский проводит фашистскую политику на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Президент Владимир Зеленский проводит фашистскую политику на Украине. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство», — посетовал Макгрегор.

По его словам, Соединенным Штатам хорошо известно об организованной преступности на Украине. Макгрегор пояснил, что речь идет в том числе о торговле людьми, исчезновении десятков тысяч детей и женщин.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал, что в случае войны с США Россия сможет отрезать путь американским военным, перекрыв Атлантику.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер назвал неумение Вашингтона воспринимать Москву всерьез главной проблемой Белого дома.

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      Марина Совина
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