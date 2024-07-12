Названы главные причины боли в спине

Ли Картрайт: обезвоживание и сахар вызывают боли в спине

Эксперт по мобильности в британской компании Mobility Solutions Direct Ли Картрайт назвал несколько главных причин появления боли в спине. Его слова цитирует Daily Mirror.

Первой частой причиной, по мнению Картрайта, является хроническое обезвоживание. По его словам, если организм постоянно не получает достаточно жидкости, суставы, межпозвоночные диски и соединительные ткани теряют способность к амортизации и поддержке. Также боль может возникнуть из-за привычки спать на животе, считает эксперт. Он уточнил, что в этой позе сдавливаются позвонки, и со временем это может спровоцировать хроническую боль.

Кроме того, Картрайт отметил, что иногда болезненные ощущения вызывает неправильное питание. Например, недостаток белка ослабляет мышцы спины, которые поддерживают позвоночник, а обилие сахара в рационе провоцирует хроническое воспаление.

Чтобы облегчить боль в спине, ешьте больше цельных, необработанных продуктов, таких как фрукты, овощи и цельные зерна. Они обеспечивают естественную сладость и помогают уменьшить воспаление Ли Картрайт эксперт по мобильности

Еще одна причина возникновения резкой боли в позвоночнике — это неправильная поза за столом. Картрайт уточнил: если при работе за компьютером шея выдвигается вперед, напрягаются плечи или искривляется позвоночник, то это вызывает сильное напряжение связок и мышц, а со временем и хроническую боль. Кроме того, мышечное напряжение возникает в ответ на стресс, продолжил эксперт. По его словам, когда пик эмоционального напряжения проходит суставы, мышцы и межпозвоночные диски становятся более уязвимыми к повреждениям.

Наконец, чтобы предотвратить болезненные ощущения в спине Картрайт посоветовал вести активный образ жизни. Он добавил, что спорт помогает не только сохранить здоровье позвоночника, но и избавить от боли, если она уже появилась.

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