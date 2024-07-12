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19:59, 12 июля 2024Мир

Новый премьер Британии отметил хорошую форму Байдена

Премьер Британии Стармер отметил хорошую форму Байдена во время их разговора

Фото: Leah Millis / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил хорошую форму президента США Джо Байдена во время их разговора в ходе интервью CNN.

«У нас было 45 минут. Но мы в итоге говорили, наверное, около часа. Мы обсудили многие вопросы, и он был в хорошей форме», — заявил премьер Британии, имея в виду Байдена.

Стармер также сказал, что британское правительство будет работать с любым президентом США, однако Демократическую партию он считает братской.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что крупные спонсоры Демократической партии обсудили различные сценарии выхода Байдена из предвыборной гонки на фоне неудачного выступления американского лидера на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Сам Байден заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих его выйти из президентской гонки.

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      Лина Пивоварова
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