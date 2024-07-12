Опубликована карта с занятыми армией России населенными пунктами в зоне СВО

Опубликована карта с занятыми ВС РФ за неделю населенными пунктами в зоне СВО

Опубликована карта с занятыми армией России за неделю населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее подготовило Минобороны РФ и разместило в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за неделю российские войска установили контроль над селами Сокол, Яснобродовка и Восход, а также над поселком Чигари Донецкой народной республики.

На карте видно, что три из четырех населенных пунктов расположены на одном направлении на незначительном расстоянии друг от друга. Поселок Чигари находится севернее по линии боевого соприкосновения.

С 6 по 12 июля российские войска нанесли 39 групповых ударов по объектам в зоне проведения СВО. Целями были как районы сосредоточения живой силы и техники противника, так и объекты украинской энергетики и военной инфраструктуры. Все назначенные объекты были поражены дальнобойным оружием высокой точности.