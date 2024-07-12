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17:24, 12 июля 2024Россия

Опубликована карта с занятыми армией России населенными пунктами в зоне СВО

Опубликована карта с занятыми ВС РФ за неделю населенными пунктами в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опубликована карта с занятыми армией России за неделю населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее подготовило Минобороны РФ и разместило в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за неделю российские войска установили контроль над селами Сокол, Яснобродовка и Восход, а также над поселком Чигари Донецкой народной республики.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

На карте видно, что три из четырех населенных пунктов расположены на одном направлении на незначительном расстоянии друг от друга. Поселок Чигари находится севернее по линии боевого соприкосновения.

С 6 по 12 июля российские войска нанесли 39 групповых ударов по объектам в зоне проведения СВО. Целями были как районы сосредоточения живой силы и техники противника, так и объекты украинской энергетики и военной инфраструктуры. Все назначенные объекты были поражены дальнобойным оружием высокой точности.

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      Алан Босиков
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