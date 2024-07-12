В Чехии указали на решающее значение поддержки Украины для обороны Европы

Генштаб ВС Чехии: поддержка Киева имеет решающее значение для обороны Европы

Поддержка Украины имеет решающее значение для обороны Европы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карел Ржехка, передает ТАСС.

«Это то, что не только устанавливает правила на будущее, но и будет формировать поведение России в Европе, что очень важно для нас», — сказал он. Он также указал, что поддержка Киева позволяет Европе выиграть время.

Кроме того, глава Генштаба ВС заявил, что несмотря на отсутствие каких-либо «индикаторов и предупреждений о потенциальной российской угрозе по отношению к НАТО» в краткосрочной перспективе, они якобы существуют в долгосрочной перспективе.

Ранее более 20 стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины. В рамках соглашения стороны обязуются оказывать Киеву поддержку «в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии». Также стороны планируют помочь Вооруженным силам Украины в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.