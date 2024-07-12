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13:35, 12 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило о замене военных ВСУ заключенными в двух областях

Лебедев: ВСУ заменяют военных заключенными в Николаевской и Херсонской областях

Фото: Baz Ratner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменяют военных заключенными в Николаевской и Херсонской областях. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек», — проинформировал он.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных. Как он утверждал, власти планируют, что на службу в украинскую армию поступит пять тысяч осужденных. При этом «при самых благоприятных обстоятельствах» их число может вырасти 15 тысяч человек, добавил министр.

11 июля Малюська сообщал, что заключенные, проходящие военную подготовку, отправятся на фронт до конца лета. По его словам, первая волна отбывающих наказание уже заканчивает двухмесячную программу подготовки.

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      Кристина Есикова
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