Подполье заявило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по объекту ВСУ в Константиновке

Российские войска нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО (станцию технического обслуживания — прим. «Ленты.ру»), где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. (...) Прилетело знатно», — сказал он.

Днем 12 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Константиновке произошел взрыв, после которого был виден огромный столб дыма со всех точек города.

Ранее Лебедев заявил, что в Малиновке Запорожской области войска России уничтожили склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Складское помещение оборудовали в сарае частного дома, отмечал он.