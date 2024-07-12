Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:55, 12 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по объекту ВСУ в Константиновке
СюжетРоссийские войска

Фото: Alex Babenko / AP

Российские войска нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО (станцию технического обслуживания — прим. «Ленты.ру»), где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. (...) Прилетело знатно», — сказал он.

Днем 12 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Константиновке произошел взрыв, после которого был виден огромный столб дыма со всех точек города.

Ранее Лебедев заявил, что в Малиновке Запорожской области войска России уничтожили склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Складское помещение оборудовали в сарае частного дома, отмечал он.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Жертвами авиакатастрофы SSJ 100 в Подмосковье стали трое пилотов. Что командир сказал жене перед трагедией?

      Гинеколог назвала убивающее женское либидо количество алкоголя

      Восточный получил стеллажи для «Ангары»

      В Госдуме раскрыли масштаб воровства в Минобороны

      Вышел первый трейлер нового «Капитана Америки»

      Российский город оказался под угрозой затопления

      Порнозвезда пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за работы

      Названы преимущества российских истребителей перед F-16

      На Украине закрыли более 20 туристических маршрутов для борьбы с уклонистами

      США заморозили помощь Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше