Российский город оказался под угрозой затопления

Гидрометцентр допустил подтопление города Дубовка Волгоградской области

Городу Дубовка в Волгоградской области грозит подтопление. Такой вариант развития событий допустили в Гидрометцентре России.

К этому может привести повышение уровня воды в Волгоградском водохранилище, которое располагается неподалеку от города. По данным метеорологов, уровень воды на водных объектах региона превышает неблагоприятную отметку. Риск подтопления, по оценкам специалистов, сохранится в ближайшие три дня.

Как передает местный портал V1.RU, уровень воды в верхнем бьефе водоема превысил отметку в 15 метров, которая считается заградительной по Балтийской системе высот. На данный момент показатель равен 15,2 метра.

Кроме того, с 13 июля на новый режим работы переходит Волжская гидроэлектростанция. Минимальный объем воды, обязательный к сбросу в сутки, будет начинаться с 5,2 тысячи кубометров воды в секунду, а расход будет варьироваться от 6 тысяч до 6,5 тысячи кубометров в секунду.

В конце июня после мощных ливней затопило Махачкалу. Власти города объяснили потоп ветхими стоками и редкой для региона непогодой.