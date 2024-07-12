Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:41, 12 июля 2024Экономика

Российский город оказался под угрозой затопления

Гидрометцентр допустил подтопление города Дубовка Волгоградской области

Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

Городу Дубовка в Волгоградской области грозит подтопление. Такой вариант развития событий допустили в Гидрометцентре России.

К этому может привести повышение уровня воды в Волгоградском водохранилище, которое располагается неподалеку от города. По данным метеорологов, уровень воды на водных объектах региона превышает неблагоприятную отметку. Риск подтопления, по оценкам специалистов, сохранится в ближайшие три дня.

Как передает местный портал V1.RU, уровень воды в верхнем бьефе водоема превысил отметку в 15 метров, которая считается заградительной по Балтийской системе высот. На данный момент показатель равен 15,2 метра.

Кроме того, с 13 июля на новый режим работы переходит Волжская гидроэлектростанция. Минимальный объем воды, обязательный к сбросу в сутки, будет начинаться с 5,2 тысячи кубометров воды в секунду, а расход будет варьироваться от 6 тысяч до 6,5 тысячи кубометров в секунду.

В конце июня после мощных ливней затопило Махачкалу. Власти города объяснили потоп ветхими стоками и редкой для региона непогодой.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Жертвами авиакатастрофы SSJ 100 в Подмосковье стали трое пилотов. Что командир сказал жене перед трагедией?

      Гинеколог назвала убивающее женское либидо количество алкоголя

      Восточный получил стеллажи для «Ангары»

      В Госдуме раскрыли масштаб воровства в Минобороны

      Вышел первый трейлер нового «Капитана Америки»

      Российский город оказался под угрозой затопления

      Порнозвезда пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за работы

      Названы преимущества российских истребителей перед F-16

      На Украине закрыли более 20 туристических маршрутов для борьбы с уклонистами

      США заморозили помощь Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше