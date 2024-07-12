Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

Mash Batash: клеймившие детей мигранты учились в исламском университете в Уфе

Мигранты, организовавшие в Уфе незаконное медресе, учились в Российском исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман. Подробности о приезжих, клеймивших детей раскаленным железом за незнание Корана, появились у Telegram-канала Mash Batash.

По информации издания, двое уроженцев Таджикистана поступили в вуз в 2020 году, однако спустя два года учебы их выгнали за неуспеваемость. В университете также рассказали, что мужчины скандалили с преподавателями.

Ранее каналу стало известно, что мигранты выжгли лицо четырехлетнему мальчику. Состояние ребенка авторы поста не уточнили.

О том, что двое приезжих из Таджикистана организовали в Уфе нелегальное медресе, где учеников клеймили раскаленным железом, избивали их и ломали им пальцы, стало известно 12 июля. О происходящем в школе рассказал один из сбежавших подростков, который обратился за помощью в магазин.

Как выяснилось, всего мигранты удерживали 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых также были их дети. Чтобы соседи не жаловались на крики, медресе курсировало по съемным квартирам. Родители пострадавших оказались нелегалами.

Организаторов нелегальной школы задержали. Возбуждены уголовные дела об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также о незаконном лишении свободы.