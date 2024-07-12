Правительство Германии стало избавляться от криптовалют

Cointelegraph: правительство Германии избавилось от 88,4 % биткоинов

Правительство Германии начало распродажу криптовалют. За короткое время власти избавились от 88,4 процента биткоинов, сообщает Cointelegraph.

За день с биткоин-кошелька правительства перевели порядка 3200 биткоинов — через Bitstamp, Kraken и Coinbase совершили трансакции по 400 BTC. Еще два перевода в 1000 BTC и 500 BTC были отправлены на два неизвестных адреса. По мнению криптоаналитика Микаэля ван де Поппе, оставшиеся монеты стоимостью около 300 миллионов долларов, также вскоре будут проданы.

Запасы на биткоин-кошельке правительства Германии упали ниже 5000 BTC после перевода на сумму около 615 миллионов долларов. По словам законодателя Джоаны Катар, криптовалюту можно было бы использовать в качестве защиты от рисков традиционной финансовой системы, приняв ее в качестве стратегической резервной валюты.

Перемещение конфискованных токенов властями Германии и распродажа криптовалюты клиентами обанкротившейся биржи Mt Gox на сумму около девяти миллиардов долларов усиливают предложение на рынке и давят на цены. В начале июня самая популярная криптовалюта за сутки рухнула более чем на семь процентов, а за два дня — более чем на 10 процентов. С майских максимумов биткоин потерял 20 процентов стоимости. На минимуме он доходил до 53 700 долларов, а по состоянию на 8:05 по московскому времени он торгуется на уровне 53 999 доллара.