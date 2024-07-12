Путин одобрил поправки в закон о бюджете

Путин подписал закон об увеличении дефицита федерального бюджета

Президент России Владимир Путин одобрил поправки, внесенные в закон о федеральном бюджете на 2024 год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета на этот год увеличен до 2,12 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит составит 1,1 процента от ВВП. До этого он оценивался в 1,595 триллиона рублей, или в 0,9 процента ВВП.

10 июля поправки одобрил Совет Федерации. Согласно им, оценка доходов понижена до 35,062 триллиона рублей — 18,3 процента ВВП. Расходы составят 37,182 триллиона рублей, или 19,4 процента ВВП.

По предварительным оценкам Минфина, дефицит федерального бюджета России за январь-июнь 2024 года составил 929 миллиардов рублей.