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11:28, 12 июля 2024Мир

Реакция чиновников США на оговорки Байдена попала на видео

Опубликовано видео с реакцией Блинкена и Салливана на оговорки Байдена

Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на оговорки американского лидера Джо Байдена попала на видео. Его опубликовал журналист телеканала CSPAN Джереми Арт в соцсети Х.

В видеозаписи слышно, как Байден за кадром по ошибке называет вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом», перепутав ее с бывшим президентом США.

На кадрах видна реакция американских чиновников: Блинкен опускает взгляд, в то время как Салливан прикрывает рот рукой. Министр обороны США Ллойд Остин кивнул после оговорки президента, однако не изменил выражение лица.

Соответствующую оговорку Байден сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

В своей речи американский лидер также по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, когда передавал слово Владимиру Зеленскому.

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      Елизавета Мытарева
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