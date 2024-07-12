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15:00, 12 июля 2024Россия

Российскому ребенку с редким диагнозом СМА одобрили выдачу необходимого лекарства

Мише Бахтину с диагнозом СМА одобрили выдачу лекарства рисдиплам

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Трехлетнему Мише Бахтину с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) одобрили выдачу лекарства «Рисдиплам». Об этом рассказали родители ребенка, их слова приводит портал «Такие дела».

Врачи диагностировали у Миши Бахтина болезнь еще в полтора месяца. Он стал первым в России ребенком, у которого СМА выявили в столь раннем возрасте. Отец ребенка Дмитрий Бахтин неоднократно выходил на пикеты в Москве и Екатеринбурге с требованием предоставить его сыну необходимое лекарство. После одного из задержаний ему удалось отсудить у полиции более 50 тысяч рублей.

«Минздрав, изучив всю предоставленную нами медицинскую документацию по ребенку, (...) принял положительное решение, и врачами коллегиально назначено жизненно необходимое лечение Мише», — рассказали в семье больного СМА мальчика.

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Семья ребенка пыталась добиться решения о выдаче Мише необходимого лекарства около двух лет. Суды вставали на сторону семьи, однако минздрав Свердловской области отказывался от выдачи препарата.

Спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, которое характеризуется нарастающей мышечной слабостью. Сначала это приводит к слабости мышц, потом — к параличу и удушью.

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      Марк Леонов
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