Сестра Кейт Мосс прогулялась в откровенном наряде

Модель Лотти Мосс прогулялась в мини-юбке с разрезом

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, появилась на публике в откровенном наряде и попала в объективы фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица прогулялась по улице Великобритании в черной мини-юбке с глубоким разрезом вдоль бедра, укороченном топе с надписью и кожаной белой куртке. Помимо этого, звезда надела длинные черные сапоги на каблуке и платформе.

Кроме того, она распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Свой образ родственница Кейт Мосс завершила маленькой сумкой.

В апреле сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке. Манекенщица посетила вечеринку модного ретейлера PrettyLittleThing. Для мероприятия знаменитость выбрала укороченный топ с объемными рукавами и прозрачную длинную юбку, сквозь которую были видны белые трусы с высокой посадкой.