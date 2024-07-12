Стало известно о наступлении ВС России на времевском направлении

«Иди и смотри»: ВС России развивает наступление на времевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на времевском направлении, продвигаясь в сторону Макаровки. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала проекта «Иди и смотри».

«Российские части наступают в направлении Макаровки», — приводятся в публикации слова источника проекта.

Отмечается, что Российская армия также продвинулось в районе Урожайного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко назвал скорость ежедневного продвижения ВС России в зоне специальной военной операции. По его словам, Российская армия на разных участках фронта продвигается на один километр ежедневно.