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15:12, 12 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России на времевском направлении

«Иди и смотри»: ВС России развивает наступление на времевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на времевском направлении, продвигаясь в сторону Макаровки. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала проекта «Иди и смотри».

«Российские части наступают в направлении Макаровки», — приводятся в публикации слова источника проекта.

Отмечается, что Российская армия также продвинулось в районе Урожайного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко назвал скорость ежедневного продвижения ВС России в зоне специальной военной операции. По его словам, Российская армия на разных участках фронта продвигается на один километр ежедневно.

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      Глеб Палехов
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