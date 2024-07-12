Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 12 июля 2024Россия

Трехлетний россиянин проглотил шестисантиметровый гвоздь

В Татарстане трехлетний ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

В Татарстане трехлетний ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

О произошедшем мальчик сам рассказал матери и заявил, что гвоздь ему не мешает. Мать повезла сына в больницу, где его осмотрели врачи.

Медики с помощью аппарата ФГДС обнаружили, что инородный предмет встал поперек и мог повредить стенку кишечника. Гвоздь удалось достать и после наблюдения ребенка с матерью отпустили домой.

Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка проглотила 13 магнитных шариков, хирурги Королевской больницы достали предметы из кишечника ребенка. Со слов матери, девочка проглотила шарики во время игры. Затем у нее заболел живот и началась рвота.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Жертвами авиакатастрофы SSJ 100 в Подмосковье стали трое пилотов. Что командир сказал жене перед трагедией?

      На Западе испугались слов Путина о возможных ударах по аэродромам с F-16

      Описан лучший интерьер для кошатников

      Главный покупатель российских алмазов охладел к ним

      Экипаж упавшего SSJ-100 успел подать сигнал бедствия

      Раскрыт секрет упражнения «ходьба на ягодицах»

      Россиянам раскрыли стоимость пляжных туров в Европу летом

      В российских школах появится преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины

      Ким Кардашьян вколола в кожу сперму лосося ради молодости

      В Госдуме разъяснили планы по блокировке WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше