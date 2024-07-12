Трехлетний россиянин проглотил шестисантиметровый гвоздь

В Татарстане трехлетний ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь

В Татарстане трехлетний ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

О произошедшем мальчик сам рассказал матери и заявил, что гвоздь ему не мешает. Мать повезла сына в больницу, где его осмотрели врачи.

Медики с помощью аппарата ФГДС обнаружили, что инородный предмет встал поперек и мог повредить стенку кишечника. Гвоздь удалось достать и после наблюдения ребенка с матерью отпустили домой.

Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка проглотила 13 магнитных шариков, хирурги Королевской больницы достали предметы из кишечника ребенка. Со слов матери, девочка проглотила шарики во время игры. Затем у нее заболел живот и началась рвота.