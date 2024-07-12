Треть россиян признались в готовности идти на стройку вроде БАМа

KP.RU: 34 % россиян готовы отправиться на необходимую для страны стройку

Почти треть россиян (34 процента) готовы отправиться на необходимую для страны стройку вроде Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом со ссылкой на данные опроса 4,9 тысячи человек, сообщает сайт KP.RU.

Каждый четвертый опрошенный (25 процентов) согласился сорваться с насиженного места и поехать помогать стране при условии хорошей оплаты. Еще 19 процентов заявили, что пойдут на этот шаг, если будет не хватать рабочих рук — такое решение они считают патриотичным.

Почти половина (46 процентов) признались, что не готовы отправиться на масштабную стройку ни за какие деньги и ни за какие блага. Возводить подобные объекты должны профессионалы, которые хорошо знают свое дело, и смогут создать крепкие и надежные объекты на долгие года, пояснили свой выбор респонденты. Еще десять процентов не смогли определиться и заявили, что их решение будет зависеть от множества обстоятельств.

В мае премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона до 2035 года. Стоимость работ по развитию превысит 3,7 триллиона рублей.

По словам президента России Владимира Путина, за последние 12 лет пропускная способность БАМа выросла втрое и продолжает расти. Он также добавил, что за ближайшие 10 лет мощность Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, должна выйти на уровень 270 миллионов тонн в год.